No início da noite de quarta-feira, dia 16, ocorreu uma colisão entre uma bicicleta e um carro na BR-369, perto de um posto de combustíveis de Andirá.

No local, a equipe de socorristas do Serviço de Atendimento Médico de Urgência prestou atendimento a um homem que estava com a byke, e não se sabe o motivo acabou colidindo contra um Toyota Corolla.