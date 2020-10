Colisão entre moto e bicicleta mata homem em Abatiá

Não se sabe exatamente como foi a colisão entre os dois na PR-436

Antônio de Almeida (fotos), de 53 anos, conhecido por Mudinho, perdeu a vida após acidente no KM 66 da PR-436 em Abatiá.

Por volta das 22 horas de segunda-feira, ele estava com sua bicicleta e se envolveu numa batida com a moto (placa BCL 5524) conduzida por Adriano Abrantes Lemes, que foi levado ao Hospital Nossa Senhora das Graças, de Ribeirão do Pinhal a princípio com ferimentos médios.

Almeida foi encaminhado primeiro para a Santa Casa de Misericórdia de Abatiá e na sequência para uma Unidade de Tratamento Intensivo de Cornélio Procópio, mas em torno de 5h30m da madrugada desta terça-feira, dia 20, não resistiu.

O corpo está sendo velado no Salão Fúnebre local e o sepultamento marcado para esta quarta-feira, dia 21, no cemitério municipal de Abatiá.

A Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.