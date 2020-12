Jovens se machucaram na madrugada de sábado em Bandeirantes

No início da madrugada de sábado (12), os bombeiros receberam um chamado para atender um acidente na BR-369, próximo da rotatória do Carvalho Henrique, em Bandeirantes.

Era uma colisão traseira envolvendo uma Honda Fan e um VW Gol, o corpo de bombeiros deu atendimento a dois jovens que estavam na moto, sendo um com ferimentos médios e outro graves. Ambos foram socorridos e encaminhados ao Pronto Socorro local.

Segundo informações o condutor do Gol nada sofreu, somente danos materiais de média monta. As causas do acidente são desconhecidas.(Rádio Cabiuan/Fotos via Jader PM)