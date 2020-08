Colisão entre Parati e caminhão deixa feridos em Santo Antônio

Três pessoas se feriram; helicóptero socorreu menino

Acidente aconteceu em Santo Antônio da Platina por volta das 13h30 no KM 37 da BR-153, quando um automóvel VW/Parati (placas de Jacarezinho) que seguia no sentido Jacarezinho invadiu a pista contrária, colidindo de frente contra um caminhão Volkswagen(placa de Blumenau/SC), que seguia em sentido contrário.

O motorista do caminhão, um homem de 35 anos, não sofreu ferimentos. O sinistro foi na chamada Serra do Palmital.

A Parati tinha quatro ocupantes. O condutor saiu ileso, a esposa e a sogra dele foram levados para Jacarezinho e um menino de sete anos , com suporte do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e corpo de bombeiros, além de socorristas da concessionária do trecho.

O garoto foi levado de helicóptero, que desceu e decolou no pátio do Hospital Regional do Norte Pioneiro, para um hospital pediátrico de Londrina.

Os veículos estavam com sua documentação em dia, mas o condutor do carro, um homem de 33 anos, não possuía habilitação.

Fotos: Vinícius Machado