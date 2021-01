Ele estava com a esposa e filho e perdeu controle do veículo

O motorista de um GM/Corsa Maxx (placas ATT-1G63/Ribeirão do Pinhal) colidiu contra uma árvore no KM 88 da PR-218 às 21h15m deste domingo, dia 24, em Ribeirão do Pinhal (fotos).

Ele (40 anos) – foi hospitalizado porque ficou encarcerado, sendo acionados os bombeiros de Santo Antônio da Platina e Bandeirantes – e os passageiros, um menino de oito e uma mulher de 41 anos, tiveram ferimentos médios.

O condutor bateu numa árvore na margem da rodovia, no sentido contrário de sua mão regulamentar de direção.

A Unidade Operacional de Santo Antônio da Platina da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) atendeu a ocorrência.