Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti atendeu acidente entre Figueira e Curiúva

Às 9h30m desta segunda-feira, dia quatro, no KM 148 da PR-160, Diamiro Soares Delfino, 79 anos, se envolveu em acidente e acabou perdendo a vida, em Figueira.

Ele conduzia o Renault/Logan (placas de Figueira) quando teria perdido o controle e aconteceu a colisão frontal com a camionete Ford/F250 (placas de Figueira) , dirigida por um homem de 64 anos, que não se feriu.

No local do sinistro é proibido ultrapassar nos dois sentidos e foi no trecho entre Figueira e Curiúva. Os veículos foram encaminhados depois para a delegacia de Polícia Civil de Curiíuva para perícia técnica e demais providências.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti atendeu a ocorrência.