Colisão frontal fere seis pessoas em Jacarezinho (vídeo)

Uma criança de três meses foi envolvida na BR-153

Uma batida de frente aconteceu no KM 22 da BR-153 em torno do meio-dia desta terça-feira, dia nove, em Jacarezinho. Seis pessoas ficaram feridas. Chovia no momento do sinistro.

O acidente envolveu um Palio Weekend (placas de Criciúma/SC) , com o condutor e três passageiros, sendo um bebê de três meses e meio, e um Fiat Uno (placas de Alto Paraíso/PR) com o motorista e o acompanhante;

O primeiro veículo aquaplanou e colidiu contra o segundo na pista contrária.

Um homem sofreu fratura na perna e o restante ferimentos leves sendo encaminhados ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho, onde foram estabilizados.

Atenderam a ocorrência a Polícia Rodoviária Federal do posto de Santo Antônio da Platina, bombeiros, Triunfo/Econorte, Polícia Militar e SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência).