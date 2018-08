Colisão frontal hoje fere dois e deixa um jovem em estado gravíssimo

Na PR-439 em Santo Antônio da Platina

Uma Van da DJR Souza Transportes (placas TBW 6489/Itambaracá/PR) e um Gol(placas DEA 1235/Ourinhos/DSP) bateram de frente em torno de 1h15m da madrugada deste domingo, perto do Açougue Boi Dourado, na PR-439, em Santo Antônio da Platina (fotos) .

Segundo testemunhas, um dos veículos teria forçado a ultrapassagem e causado a colisão.

Os dois jovens do carro tinham saído do trabalho na Yazaki e iriam para casa, descansar.

O motorista da Van, José Carlos de Souza, 47 anos, ficou muito assustado, mas sofreu apenas ferimentos leves.

Os dois rapazes foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e o SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A Polícia Militar também esteve presente.

O condutor William Johni Monteiro Alves, 23, teve ferimentos graves, mas sem risco de morte, segundo o sargento Souza. Já o acompanhante,Jonatan Mourão da Silva, 22, passou pelo Pronto Socorro e foi levado em seguida para a Unidade de Tratamento Intensivo da Santa Casa de Jacarezinho em situação gravíssima por volta das três horas de hoje.