No trecho entre Santa Amélia; os dois tinham apenas 17 anos

Nesta segunda-feira, dia 15, um acidente com vítima fatal aconteceu no KM 72 da PR-436 em Abatiá. O caso foi registrado às 19 horas, quando um adolescente de 17 anos colidiu a motocicleta Honda CG 125 que estava pilotando numa plantadeira.

De acordo com as informações, José Otávio Pinto Nhan, morreu ainda no local, enquanto Leila Beatriz Ramos Carvalhães, da mesma idade, que ocupava a garupa, gravemente ferida, chegou a ser internada na Santa Casa de Bandeirantes, mas perdeu a vida logo depois.

O homem de 51 anos que dirigia o trator PST Trio, não se feriu.

Os veículos foram rebocados do local e o teste do etilômetro realizado com resultado negativo.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.