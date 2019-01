Colisão frontal mata casal na PR-151

Chovia na hora do sinistro

Acidente registrado no KM 230 da PR-151 por volta das oito horas deste sábado, dia cinco, deixou um casal morto no local, em Jaguariaíva.

Chovia no momento do sinistro.

A colisão frontal envolveu um Fiat Uno e um HB20.

O condutor do Hyundai ficou gravemente ferido e foi encaminhado a um hospital de Ponta Grossa, cidade para onde foram levados também os corpos das vítimas fatais.

O Uno, que teve perda total, pertence à FCC Madeiras, empresa sediada em Itararé, cidade paulista na divisa com o Paraná(Com Stive Notícias).