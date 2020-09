Colisão frontal mata condutor de Uno em Conselheiro Mairinck

No final da tarde desta quarta-feira no KM 69 da BR-153

Em Conselheiro Mairink, nas proximidades do km 69, sentido crescente da BR-153, por volta das 18h30m ocorreu uma colisão frontal envolvendo o veículo Fiat/Uno Mille Way Econ que colidiu contra o VW/Polo Sedan no momento em que realizava manobra de ultrapassagem em local proibido pela sinalização.

A condutora e a passageira do veículo Polo, ainda não identificadas, foram encaminhadas com lesões ao Hospital Nossa Senhora da Saúde, de Santo Antonio da Platina, para socorro médico.

O condutor do Uno morreu no local devido o forte impacto.