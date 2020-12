Uno bateu contra caminhão e aposentado não resistiu aos ferimentos

Exclusivo: Possidônio Galdino da Silva, de 67 anos, perdeu a vida no início da tarde desta sexta-feira, dia 18, no KM 241 da PR-092, em Wenceslau Braz. Chovia muito na hora do acidente.

A colisão frontal do Fiat/Uno (placas de Arapoti) e um Ford/Cargo foi exatamente às 13h50m perto do distrito de Calógeras entre Wenceslau Braz e Arapoti, onde o aposentado residia e cujo corpo será sepultado neste sábado, dia 19.

A vítima fatal conduzia o carro. O motorista do caminhão de placas de Arapongas, Marcos Luiz Sanches, 54, não se machucou.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.