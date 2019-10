Colisão frontal mata jovem de 19 anos na PR-092

Em Siqueira Campos

O jovem Gregore Matheus Rodrigues de Oliveira (fotos), de 19 anos, perdeu a vida em torno de 17 horas desta terça-feira, dia oito, no KM 283 da PR-092, em Siqueira Campos. Ele colidiu a Honda CG 125 (placa AKI 3874) que conduzia contra o Volvo (placas EKV 3923) dirigido por José Eduardo Galbratti (sem ferimentos).

O sinistro aconteceu num local chamado Curva do Fiats, onde há acidentes frequentes.

A colisão foi frontal e o óbito no local.Não há causa definitiva do que motivou a batida.

Atenderam a ocorrência o sargento Zavalski e o soldado André. Sepultamento será na tarde desta quarta-feira, dia nove, no Cemitério Municipal de Siqueira Campos.