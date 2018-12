Colisão frontal mata três pessoas em Bandeirantes

Na tarde deste sábado na BR-369



Por volta das 15h30m deste sábado, dia 15, uma colisão frontal provocou três mortes e deixou três pessoas feridas gravemente na BR-369. Foi no trecho entre Santa Mariana e Bandeirantes e envolveu dois veículos, um Fiat Palio Weekend e um Chevrolet Corsa, ambos com placas de Bandeirantes.



Uma criança e dois adultos (que seriam da mesma família)que estavam no Corsa perderam as vidas no local.Os outros três do Palio foram encaminhados à Santa Casa com risco de mortes.

Ainda não se sabe a real causa da batida e nem a identificação correta de todos os que participaram do sinistro.

O resgate também mobilizou um helicóptero com equipe médica a bordo para o atendimento às vítimas.