Polícia procura homem que causou acidente hoje e fugiu (vídeo)

Ele teria atravessado sinal vermelho em esquina no centro

O condutor de um Chevrolet Vectra não respeitou o sinal vermelho do semáforo instalado na esquina das ruas Benedito Lúcio Machado e Rui Barbosa e atingiu, às 07h05 desta sexta-feira, dia 30, o Fiat Idea dirigido por uma técnica de enfermagem que acabara de sair do plantão. O acidente foi em Santo Antônio da Platina e os dois veículos ficaram na frente de uma empresa que comercializa produtos agropecuários.

O rapaz teria sido levado por amigos por estar embriagado.

A mulher de 50 anos, que trabalha no Hospital Nossa Senhora da Saúde, a 100 metros do local, se machucou , mas sem maiores riscos e sem risco de morte. Foi atendida pelo corpo de bombeiros com dores no tórax por causa do air bag.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência.

Lesão corporal, omissão de socorro, fuga do local de acidente e embriaguez ao volante. O indivíduo que cometeu esses delitos será responsabilizado, disse o delegado Rafael Guimarães.