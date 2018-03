Colisão hoje em Guapirama mata mecânico platinense

Batida frontal entre Voyage e Saveiro na BR-153

Acidente em torno de 5h35m da madrugada deste domingo, dia 11, no KM 58 da BR-153 em Guapirama, causou uma morte (Magno Francisco da Silva, mecânico de 34 anos) e ferimentos em outras três pessoas.



Segundo informações do posto da Polícia Rodoviária Federal de Santo Antônio da Platina, aconteceu uma colisão frontal entre o VW Voyage cor cinza(placas ABU 5257/Guapirama) e a picape Saveiro(placas QIF 6674/Canoinhas/SC).



Ainda não se tem detalhes das causas do sinistro.

A víuva, Edilaine, disse para a reportagem do npdiario que o marido comprou um carro e estava voltando para casa após conseguir a assinatura do documento de transferência. O casal vivia junto há seis anos e não tinha filhos.

O corpo está sendo velado na Funerária Santo Antônio e será sepultado na manhã desta segunda-feira, dia 12, no cemitério São João Batista em horário a ser definido nas próximas horas.