Ninguém se machucou no acidente ocorrido no KM 295

O condutor de 26 anos de um Honda/CR-V (placa de Siqueira Campos) trafegava pela rodovia PR-092 sentido Quatiguá e nas proximidades do Km 295 desviou do Toyota/Etios (placas de Goiânia/GO) que transitava no sentido contrário.

Só que esbarrou numa ambulância que transitava no mesmo sentido dirigida pelo motorista de 55 anos. Foi às 15h30m da terça-feira, dia 19, já no município de Quatiguá.

Não houve sem ferimentos, apenas danos materiais.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.