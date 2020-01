Colisão mata cinco pessoas na BR-153 em Santo Antônio da Platina (vídeo)

Na tarde desta sexta-feira

Confirmadas mortes de cinco pessoas em acidente ocorrido no início da tarde desta sexta-feira, dia três, no KM 51 da BR-153, perto do motel Six Suíte, em Santo Antônio da Platina. Eles participaram da comemoração de um aniversário numa propriedade rural e voltariam para Curitiba, onde residiam. Menos Juliana Barros Wolf, que era de família curitibana.

Juliana Barros wolff, a única de família da capital paranaense

Um Ford Fiesta sedan bateu numa carreta, que teria invadido a pista (vídeo). Outra versão garantiu que um terceiro veículo teria esbarrado no Fiesta, cujo motorista perdeu o controle e rodou, colidindo contra a carreta.

Nomes das vítimas Murilo Augusto Rosendo de Oliveira, Juliana Barros Wolf, Fábio Mialski Junior, Lorena Ribeiro basilio e a menina Nina del Rey Rosendo.

Fábio Mialski Junior , filho de Silvana (ex-diretora do Colégio Estadual Ubaldino do Amaral) e do empresário Fábio Mialski; a namorada Lorena; Murilo(filho de Nanci que trabalhava no antigo Decom e de Paulo, que foi vigilante do Banco do Brasil, o jovem era sobrinho da ex-secretária municipal de Educação platinense, Laura Rosendo ),a esposa Juliana e a filha de ambos, Nina.