Colisão mata dois jovens hoje em Jacarezinho

Gol bateu em Ranger no trevo da PR-431 com BR-153

Acidente por volta das 3h40m desta segunda-feira, dia 11, no KM 24 da BR 153, deixou dois jovens mortos e um outro ferido.

Igor Maciel (foto) , de 19 anos, conduzia o VW Gol(CWQ 4963/Dracena/SP) pela PR-431, na entrada de acesso a Jacarezinho.No trevo com a BR-153 (reprodução Google Maps), fez a conversão à esquerda e atingiu a Ford Ranger( placas BDV 1531/Jacarezinho) dirigida por Rodrigo Rado Coelho, 26, que não se machucou. Esse rapaz trabalha no posto Acaron, localizado também na Transbrasiliana, a 14 KM do acidente, em Santo Antônio da Platina.

A camionete capotou.O Gol foi arremessado para o acostamento.

Nenhum dos três ocupantes do carro usava cinto de segurança.

A pré-adolescente Ana Clara Duarte Silva (foto) , 14, não resistiu aos ferimentos e morreu momentos depois da batida, já na Santa Casa.Ela estava no banco traseiro.

Luis Henrique Coelho, 17, está internado num quarto da mesma unidade de saúde com situação grave.

As Policias Militar e Rodoviáris Federal e o corpo de bombeiros estiveram no local.

O corpo de Igor foi encaminhado ao IML(Instituto Médico Legal) de Jacarezinho e liberado para os familiares.

As duas vítimas serão sepultadas nesta terça-feira no cemitério jacarezinhense São João Batista.

Mais detalhes e imagens a qualquer instante