Colisão mata mulher de 38 anos em Tomazina

Três pessoas sofreram ferimentos leves

Rosa Santana Zumbini, de 38 anos, perdeu a vida em torno de 1h30m deste domingo, dia 15, no KM 63 da PR-272, em Tomazina.

Irso Vicente da Silva,53, conduzia o GM/Corsa sedan(placas AME-6422/Tomazina), perdeu o controle do veículo, colidiu contra elemento de pista(defensa metálica) e capotou.

Eles trafegavam no sentido Tomazina/Japira.



A mulher morreu no local e Irso foi encaminhado ao Hospital Municipal de Ibaiti, juntamente com mais dois passageiros Caíque Santana Castro, 19, e Gabriel Santana dos Santos,14, todos com ferimentos leves

A Polícia Rodoviária de Ibaiti (sargento Dalio e soldado Diarles) atendeu a ocorrência.

O corpo foi levado pelo Instituto Médico Legal de Jacarezinho e entregue para a família para o sepultamento nesta segunda-feira, dia 16.