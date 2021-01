Acidente neste domingo envolveu Fiat Palio e um VW Corsa

Acidente neste domingo, dia três, na esquina das ruas Rui Barbosa e Tiradentes, centro de Santo Antônio da Platina, deixou um homem de 28 anos ferido (fotos).

O VW/Gol preto, de acordo com as primeiras informações, subia a Rui Barbosa quando foi colhido pelo Fiat Palio, cor prata, cujo motorista teria invadido a preferencial. Ele, a esposa e uma terceira pessoa são de Sorocaba(SP). O passageiro adulto do sexo masculino foi levado para o Pronto Socorro pelo corpo de bombeiros com lesões na omoplata e cabeça.

Os carros não têm seguro. A Polícia Militar atendeu a ocorrência.