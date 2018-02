Comandante da Polícia Militar anuncia combate específico de sequestro na região

Quer evitar casos como o ocorrido nesta terça-feira

O Tenente-Coronel José Luiz de Oliveira (fotos), comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Jacarezinho, responsável pela segurança de 22 municípios do Norte Pioneiro, lamentou o sequestro seguido de extorsão do qual foram vítimas uma família nesta quinta-feira, dia oito, em Santo Antônio da Platina.

“Duro que nenhum vizinho ou parentes não suspeitaram de nada, mas estamos trabalhando com a Agência de Inteligência e Polícia Civil para identificar e prender os autores”, afirmou ao npdiario.



Ele assinalou também que “essa modalidade de crime fazia muito tempo que não ocorria na região. Como as polícias militares estão bem mais aparelhadas, as quadrilhas de explosão de bancos deram uma recuada… Sem falar na maior logística para crimes de explosão”.

Considerando esses fatores, “possivelmente os bandidos estão migrando para este tipo de crime. Por isso vamos solicitar que nossos comandantes de Companhias contatem com os gerentes de agências bancárias das suas respectivas áreas com o fim de achar mecanismos e estratégias para evitar novos casos como esse”, concluiu.

Leia também: https://npdiario.com/capa/familia-de-gerente-geral-do-banco-do-brasil-e-sequestrada-bandidos-levam-r-200-mil/