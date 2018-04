Comandante da Polícia Militar do Norte Pioneiro sofre acidente

Caiu de motocicleta em Rolândia

O tenente-coronel José Luiz de Oliveira (fotos) confirmou, neste domingo, dia 15, ter sofrido acidente no sábado em Rolândia, onde havia viajado para encontrar com familiares.

Ele é o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho. Natural de Sertaneja (PR), tem 47 anos.

O militar contou que voltava de uma viagem de lazer de Maringá, com sua motocicleta de mil cilindradas e foi fechado por um veículo quando passava por um quebra-molas no centro de Rolândia, acabou se desequilibrando e a moto caiu em cima do corpo dele. Fraturou fêmur e um dos punhos.

Está internado no Hospital do Coração de Londrina e será submetido a uma cirurgia, sem riscos maiores, na tarde desta segunda-feira, dia 16.

O major Castelo Branco assume o comando interinamente.

Quando tiver alta e puder se mover normalmente, José Luiz retomará a função.