Comandante da PM discute segurança em bancos da região

Para prevenção de crimes contra cidadãos e agências bancárias

Na manhã dessa sexta, dia nove, o Comandante do 2º BPM, Tenente-Coronel José Luiz de Oliveira (foto) , se reuniu com os gerentes das Agências Bancárias do Norte Pioneiro, para pautar novos procedimentos na melhoria da segurança pública aos funcionários das agências e aos cidadãos que utilizam os serviços bancários.

Foram discutidos procedimentos a serem tomados para evitar crimes cometidos nas saídas dos bancos, durante a utilização do caixa eletrônico, também, golpes aplicados a pessoas, principalmente idosos, assalto a carros fortes, entre outros. Os arrombamentos de caixas eletrônicos foi um tema destacado.

O Comandante explanou suas experiências com relação a esses grupos criminosos, principalmente pelos grandes centros onde atuou: Londrina, Rolândia/PR, e se demonstrou preocupado com o “modus operandi” (maneira pela qual as quadrilhas realizam os crimes), usando como exemplo o sequestro da família de um gerente bancário de Santo Antônio da Platina, ocorrido no início do ano.

“A desarticulação dessas quadrilhas é imprescindível para manutenção da segurança pública, pois suas ações criminosas atingem diretamente a comunidade, os Policiais Militares que na maioria das vezes são surpreendidos por grupos muito bem armados, com fuzis, bombas, etc.. e também alcançam as famílias dos cidadãos que trabalham nos bancos, ficando estes vulneráveis a ação desses marginais”, afirmou o Comandante.

Com relação ao modus operandi das quadrilhas, o Comandante se demonstrou atento a evolução dos criminosos, os quais, antigamente, restringiam-se ao assalto direto a agência bancária, depois seus alvos passaram a ser os caixas eletrônicos, carros fortes, e, agora, devido ao fortalecimento da segurança nesses segmentos, os criminosos passaram a atacar as famílias dos gerentes bancários.

Com intuito de prevenir tais delitos, foram pontuados mecanismos de segurança ligados diretamente a Polícia Militar (Agência de Inteligência) para acionamento do policiamento com a menor movimentação possível para cidadão e funcionário do banco. O acionamento poderá ser feito de qualquer lugar que estejam. Também foram discutidos mecanismos para agilizar o acesso da Polícia às filmagens dos ambientes bancários (interno e externo).