Combate à violência contra idoso: Unifil faz ação em asilo

Em Santo Antônio da Platina

Sábado, 15 de junho, foi o Dia Internacional de Conscientização do Combate à Violência Contra o Idoso, e a turma do Técnico em Enfermagem da UniFil de Santo Antônio da Platina, foi até o Asilo São Francisco de Assis fazer uma boa ação.

Os alunos aproveitaram o mês junino, trocaram o jaleco branco e enfeitaram a instituição com bandeirolas, guloseimas e muita animação, transformando o asilo com decorações de festa junina. A iniciativa foi 100% dos estudantes e docentes, que trocaram o final de semana de estágios no hospital para levar um pouco de alegria aos idosos.

Cada um preparou uma refeição para os residentes do São Francisco de Assis. O objetivo do grupo foi conscientizar para a importância do carinho e do cuidado que pessoas de mais idade demandam, e escolheram o Dia da Conscientização da Violência Contra os Idosos para proporcionar momentos de paz, solidariedade e muita dança.

