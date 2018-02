Começa demissão de funcionários do Hospital Regional do Norte Pioneiro

Será realizado PSS e depois concurso público para 109 vagas

A diretora-geral do Hospital Regional do Norte Pioneiro (foto), Fátima Izak (foto) deu detalhes da migração da unidade, administrada por um consórcio de prefeitos e agora prestes a ser estadualizada.A informação foi dada com exclusividade e em primeira mão pelo npdiario, único órgão de Imprensa que participou da histórica reunião em Curitiba quando foi anunciada em maio de 2017 pelo secretário de Saúde, Michele Caputo: https://npdiario.com/cidades/governo-do-parana-assume-hospital-regional-do-norte-pioneiro/.

O aviso prévio de 30 dias dos 109 funcionários foi dado nesta quarta-feira e nesta quinta, dia 22, Fátima confirmou também a realização do PSS(Processo Seletivo Simplificado) dentro de algumas semanas.Os editais ainda não foram publicados.

Por imposição legal, os oito funcionários com mais tempo de serviço terão dois meses para serem dispensados.

A diretora, que é sobrinha do ex-prefeito José Izak, de Santana do Itararé,disse que os 34 terceirados (setores de limpeza e segurança) por enquanto continuarão, assim como os médicos credenciados.

A Fundação Estatal de Atenção Em Saúde do Estado do Paraná é a entidade que fará a contratação por seis meses com eventual renovação do contrato por mais seis meses. Na sequência, será efetuado o Concurso Público para contratação definitiva.



O Regional possui capacidade instalada de 73 leitos, sendo dez leitos de UTI Neonatal, 38 leitos obstétricos, 17 clínico cirúrgicos e oito leitos de pediatria para atendimento aos recém-nascidos.A UTI adulta deve ser inaugurada neste ano.

Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná – FUNEAS, é uma fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de beneficência social, de interesse e de utilidade públicos regida por seu estatuto e pela Lei Estadual de março de 2014.

Integra a Administração Pública Indireta do Estado do Paraná vinculada à Secretaria de Estado da Saúde para efeito de supervisão e fiscalização de suas finalidades. Tem por finalidade desenvolver e executar ações e serviços de saúde nas unidades próprias da Secretaria de Estado da Saúde. O site é: http://www.funeas.pr.gov.br