Começa Festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde (vídeo)

Em Siqueira Campos

Começou neste sábado, dia 27 de julho, e se estende até o dia seis de agosto a 88ª Edição da Grande Festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, em Siqueira Campos.

Historicamente a cidade recebe mais de 100 mil devotos e turistas, sendo considerada uma das maiores festas religiosas do Paraná. Este ano o Tema e o Lema do Novenário remetem diretamente à cura, sendo esta uma das grandes buscas por milagres atribuídos ao Senhor Bom Jesus.

TEMA – Jesus que cura o corpo, a alma e o coração.

LEMA – Basta que eu toque na barra do teu manto e serei curada (o). Mc 5, 25-34.

Foto: Criart

A programação religiosa iniciou-se sábado, com a Procissão Luminosa. Deste domingo, 28, até 05 de agosto acontecem as novenas, sempre às 15h, 18h e 19h30m, além de missas aos sábados e domingos. O encerramento da festa acontece no dia 06 de agosto, dia do Senhor Bom Jesus da Cana Verde. As informações foram passadas ao npdiario pelo presidente do evento, Cláudio Chomiski.

Algumas iniciativas antecedem à confraternização, como a Peregrinação do Senhor Bom Jesus por todas as 35 Capelas e 2 Matrizes das Paróquias do Município, o Jantar Fraterno para 750 pessoas ocorrido dia 13 de julho, o Leilão do Gado no dia 20 de julho, a Cerimônia de Troca do Manto em 21 de julho e a Grande Cavalgada deste domingo, 28.

Diariamente, além dos espaços religiosos do Santuário ( Confessionários, Sala de Velas, Passarela do Bom Jesus, Sala dos Milagres, entre outros), os devotos e turistas podem usufruir dos Pavilhões de Alimentação do Santuário, Praça de Alimentação com comidas do Brasil todo, Shopping Popular, Parque de Diversões com equipamentos radicais e outros espaços.

Estima-se o consumo de 18 toneladas de carne bovina, cinco mil quilos de leitoas, além de 50 mil unidades de bebida sem álcool.