Começa hoje Natal de Luz de Santo Antônio da Platina

Será a 17ª exibição do espetáculo

A próxima exibição do Natal de Luz de Santo Antônio da Platina,que chega à 17ª edição em 2018, começa nesta quarta-feira, dia 12 de dezembro. A informação foi confirmada pela musicista Marly Prado Papi Crespo (foto).

Ao todo, serão cinco apresentações, incluindo – sempre a partir das 22 horas – os dias 14, 16, 19 e 22, após o fechamento das lojas platinenses dentro do horário comercial especial de fim de ano. A temática será “Plantando Amor para Colher Paz”, com uma surpresa, antecipa a organizadora.

As apresentações envolverão 86 pessoas entre coral e solistas e serão no Centro Catequético Frei Clemente, ao lado da igreja Matriz, na rua Marechal Deodoro.

Organizado por féis da Igreja Católica, o evento reúne milhares de pessoas e se transformou em atração turística.

Nos bastidores desse espetáculo,centenas se mobilizam para confeccionar as roupas, criar e construir cenários, figurinos e a decoração.Os voluntários são formados por familiares dos cantores que participaram do coral,colaboradores das empresas patrocinadoras, da igreja católica e a população de Santo Antônio da Platina.

O grupo de canto Sementinha, e alunos da escola Spaço Art e Música ensaiam quatro meses.



A iniciativa de se realizar o evento no município começou quando um grupo de pessoas da comunidade liderado pela professora Marli e seu saudoso marido, César Crespo, influenciados pelas exibições no Palácio Avenida, na rua Das Flores (XV de Novembro), em Curitiba, decidiu promover o Auto.

O então pároco Frei Clemente Vendramim acolheu o projeto com entusiasmo desde o seu início, e através da aprovação pelo conselho paroquial da época o sonho tornou-se uma realidade. A primeira apresentação ocorreu em 2001. A coordenação é de Neuzeli França R. César.