Começa Operação Motoqueiro Fantasma

Na noite de sexta-feira em Santo Antônio da Platina

A Operação Motoqueiro Fantasma*, organizada pela Polícia Militar do Norte Pioneiro para coibir abusos de motociclistas, começou na noite desta sexta-feira, dia 24, em Santo Antônio da Platina.Terminou por volta das meia-noite debaixo de muita chuva e vento.

“Infelizmente a chuva não deu trégua, mas mesmo assim foram apreendidas duas motos e lavradas nove autuações, apenas uma por documento atrasado, as outras por pilotar sem carteira de habilitação e liberar veículo a pessoa não habilitada”, informou o comandante da 4ª Companhia, capitão Robson Falk.

Começou na Rua Antônio de Castro Vilas Boas. Depois as equipes se deslocaram para a avenida Oliveira Mota, porém começou a chover forte e então fizeram apenas patrulhamento na via e também na avenida Frei Guilherme, que por causa do tempo estavam praticamente sem movimento algum e não foi possível montar o bloqueio.

Participaram da iniciativa uma equipe ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) de Jacarezinho, duas equipes da rádio-patrulha platinense e uma de Cambará, o CPU (Comandante do Policiamento da Unidade) e quatro PMs do expediente totalizando 16 pessoas.A Polícia Rodoviária Estadual também participou na PR-092 e PR-439 fazendo abordagens nas rodovias, estavam em quatro PMs,a abordaram duas motos mas sem alterações.

*Motoqueiro Fantasma (Ghost Rider, em inglês) é o nome de um personagem de história-em quadrinhos e apareceu pela primeira vez num gibi em agosto de 1972. Em fevereiro de 2007 estreou no cinema com o filme protagonizado pelo ator Nicolas Cage.

