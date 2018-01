Começam a funcionar incubadoras em PS de Cambará

No Centro Obstétrico

Estão funcionando, após capacitação técnica a servidores da Saúde municipal, duas Incubadoras Neonatais, no Centro Obstétrico do Pronto Socorro Municipal (fotos).

Os equipamentos foram adquiridos pela prefeitura com recursos provenientes de Emendas Parlamentares, e já foram utilizadas no atendimento a bebês prematuros.

Incubadora Neonatal é um equipamento que proporciona a um recém-nascido, um ambiente termo-neutro, controlado pelos fatores fluxo de ar interior, umidade e temperatura, que segundo especialistas, simula o ambiente que o bebê desfrutava no útero materno. (Texto: Graça Maria / Fotos: Érica Paula Alexandre).