Comédia nacional domingo na Casa da Cultura Platinense

Às 20h30m

A comédia “Até que o Tinder nos Separe” se trata de uma paródia inspirada no filme “Eu os declaro marido e Larry”. O espetáculo será apresentado domingo, dia primeiro, às 20h30m na Casa da Cultura de Santo Antônio da Platina.

No elenco, Vítor Branco ( humorista de “A Praça é Nossa”), Ana Morisa e Wanderlei Grillo, todos artistas talentosos e que viajam com a peça por todo o país. Vítor e Grillo já se exibiram em Santo Antônio da Platina com amplo sucesso.

Dois amigos heteros decidem se casar para aproveitar benefícios através de uma união homoafetiva (conhecida como casamento igualitário).

Traumatizado pela morte da esposa há cinco anos, Beto além de cardíaco tem a tarefa de cuidar de dois filhos que se encontram estudando em um colégio interno.A questão, entretanto, tem atormentado seus pensamentos: O que aconteceria com as crianças caso ele “venha a faltar”, ou seja, morrer?.

Uma brilhante ideia pode resolver essa situação: Se casar com seu amigo delonga data, seu vizinho Zeca , desempregado há anos, e totalmente viciado no aplicativo Tinder, que favorece encontros amorosos.

Com incentivo do seu amigo Zeca, Beto vai conhecendo mulheres e cada uma delas revelando traços de suas personalidades até perceberem a visita de uma fiscal para constatar essa união. Está armada a confusão.

Recomendado para a partir de 14 anos.

Apoio Cultural: Npdiario