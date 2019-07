Comédia teatral nesta segunda e terça em Jacarezinho

Peça do curso de Teatro do Espaço de Arte Cultura e Encontros

Nestas segunda-feira e terça-feira, dias 15 e 16 de julho, às 20 horas no Teatro CAT em Jacarezinho, será apresentada a peça “Mulheres”. É o resultado de finalização do curso semestral de Iniciação ao Teatro do Espaço de Arte, Cultura e Encontros.

A comédia, construída em sala de aula, a partir de improvisações e exercícios básicos de atuação parte do universo feminino. “Mais do que partir do universo feminino, construímos a peça tendo como referência as vivências do elenco, que neste caso especifico são apenas de mulheres.”, diz o professor e diretor Renan Bonito.

Os ingressos podem ser adquiridos com o elenco ou uma hora antes do espetáculo.

Ficha Técnica Professor/Diretor e Dramaturgia: Renan Bonito Alunas/Atrizes: Denise Depp (foto), Elma Penha, Kethellyn Shultz, Roseli Oliveira e Rosalina Soares, Iluminação: Gabriele Christine Apoio técnico: Mariana Montezel

Serviço

Peça: Mulheres

Data: 15 e 16 de junho (segunda e terça-feira)

Horário: 20h

Ingresso: R$ 5,00 (preço único)

Local: Teatro CAT (Av. Getúlio Vargas, 968, Jacarezinho).