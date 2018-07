Comerciante morre a golpes de machado em Ribeirão Claro

Corpo será sepultado neste sábado

O corpo do comerciante Donivaldo Souza Filho (foto de óculos) será sepultado neste sábado, dia 28. Foi encontrado na manhã desta sexta-feira, dia 27, em sua casa no povoado rural Cachoeira, em Ribeirão Claro. Ele estava sozinho porque a esposa estava em São José dos Pinhais, onde reside a filha.

Foi atingido por pelo menos dois golpes na cabeça provavelmente de machado ou outra arma branca contundente.A vítima tinha comércios na cidade e também em Jacarezinho (loja de presentes no centro).



A delegada Patrícia Cavalari Bocamino Taborda (foto) , que também mora em Jacarezinho,abriu e preside o inquérito, mas, apesar de ter sido procurada três vezes pelo npdiario na tarde desta sexta, preferiu não prestar declarações.

Não foi informado se o(s) homicida(s) roubaram dinheiro ou algum bem da vítima, o que caracterizaria latrocínio.Outras hipóteses seriam algum eventual tipo de vingança ou desavença.A perícia trabalha no caso.

Ainda na tarde de hoje, o prefeito de Ribeirão Claro, Mário Augusto Pereira (PSD) estava indignado com a falta de segurança pública e disse para a reportagem ter cobrado das autoridades uma equipe com mais efetivo no município.