Gean Martins está vivo e sendo tratado da Covid-19

Mais um feiquinius (versão aportuguesada do inglês fake news ) que atinge e machuca familiares e amigos num momento de fragilidade. O ex-diretor da Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina, Jean Martins (foto) está sendo apontado como falecido há três dias, só que ele está vivo.

De Joaquim Távora, 52 anos, foi proprietário da Movelaria Martins e reside na Cidade Joia há vários anos. Tem um casal de filhos menores.

Fiel da igreja Congregação Cristã do Brasil, está realmente doente e infectado pela Covid-19 e, nesta terça-feira, dia dois, foi internado num leito da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina.

A situação de saúde é obviamente delicada, mas permanece sendo cuidado e os mais próximos acreditam numa recuperação e pediram para divulgar e criticar quem espalha pseudo- informações.

Aplicativos como WhatsApp e redes sociais como Instagram e Facebook não são jornais. Portanto, é sempre prudente buscar veículos de comunicação sérios e de credibilidade que apuram a veracidades dos fatos.