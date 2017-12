Comércio da região fica aberto até 17 horas neste sábado

Alguns supermercados ficarão até 20 horas

A presidente da Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina, Maria Ramos (foto) manifestou apreensão na tarde desta sexta-feira, dia 22. É que a polêmica entre o Sindicato Patronal e o dos Empregados do Comércio, acabou confundindo parte da opinião pública com relação ao horário.

Matéria publicada no npdiario no meio da semana também repercutiu porque, num primeiro momento,informava que os lojistas não abririam sábado à noite sem mais detalhes.Só que de tarde, sim.Ou seja, hoje, sábado, dia 23, o comércio estará aberto até as 17 horas na maioria das cidades, incluindo Santo Antônio, da Jacarezinho, Ibaiti, Siqueira Campos, Wenceslau Braz, e Cambará.

“Estamos otimistas e vamos vender mais do que nos anos anteriores”, acredita Maria.