Comércio platinense abre amanhã e no dia nove (véspera do Dia das Mães)

Das nove horas ao meio-dia com as medidas de prevenção

Nelson de Camargo (foto) , presidente da Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina, informou na tarde desta quinta-feira, dia 30, que o comércio local abrirá nos próximos dois sábados, amanhã, dia dois,e no dia nove, véspera do Dia das Mães. Das nove ao meio-dia.

Já está ajustado com a prefeitura e com os sindicatos do comércio varejista e dos empregados.

Nelsinho, como é chamado, adicionou estar negociando para no dia nove se estender até 17 horas, entretanto ainda não foi definido esse detalhe.