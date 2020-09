Comércio platinense permanece aberto até 17 horas hoje

Lojas, restaurantes, lanchonetes, oficinas, quitandas, açougues etc

Nelson de Camargo (foto) , presidente da Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina, informou que o comércio local permanecerá aberto neste sábado, dia 12, até as 17 horas.

Ele está satisfeito com a flexibilização que a prefeitura platinense promoveu no setor, a situação estabilizada da Covid-19 na cidade, mas também pede que os consumidores colaborem e continuem com as precauções como uso do álcool gel, máscaras etc.