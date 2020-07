Comissão Organizadora confirma Natal de Luz no centro platinense

No final da tarde de sexta-feira, dia três, a Comissão Organizadora do Natal de Luz, se reuniu com patrocinadores e o Pároco da Paróquia Santo Antônio de Pádua, padre José Antônio Pereira, no Centro Catequético de Santo Antônio da Platina (fotos) .

Foram prestadas as contas de 2019, pelo responsável financeiro Henrique Marques, e previsões orçamentárias para realização do evento deste ano. Normalmente a reunião anual que marca o início dos preparativos para a realização das apresentações do Natal de Luz ocorrem nos dias que antecedem a celebração do Natal. Em decorrência da pandemia, os organizadores optaram ser preciso fortalecer na fé e esperança de que este momento difícil irá passar.

Foi consensual que o ponto fundamental para a realização da inciativa está na segurança das crianças e de todos os envolvidos. Portanto, confirmam-se as datas previstas de 12, 13, 18, 19 e 20 de dezembro para a realização das Apresentações do Natal de Luz 2020.

Conforme explicado pelas coordenadoras Marly Prado Papi Crespo e Neuzeli França Ribeiro César, ainda há tempo para o início dos ensaios, que somente irão ocorrer havendo condições que garantam a saúde de todos.

Porém, todos os trabalhos de estudo, escolha do repertório, planejamento cênico e contratação de infraestrutura necessária para as apresentações já iniciaram.

O Natal de Luz, neste ano completa sua 18ª Edição sendo uma realização da Prefeitura de Santo Antônio da Platina, Paróquia Santo Antônio de Pádua, Grupo de Canto Sementinha e Alunos da Escola de Spaço Arte e Música com o patrocínio da Construcasa Bordignon, Sicredi, Extinpel/Fábrica de Extintores, Samp Concessionária Fiat e Schmidt Motos Honda.