Complexo Esportivo do Sapé: mais lazer para os tomazinenses

Asfalto na rua principal e complexo esportivo no povoado rural

A prefeitura de Tomazina publicou nesta quinta-feira, dia quatro, edital de licitação para a construção do Complexo Esportivo do Sapé, a abertura da concorrência será no próximo dia 24. Serão investidos R$ 90 mil, com recursos próprios da administração municipal, na construção da área que abrange mais de 6 mil metros quadrados e que será um local com toda infraestrutura de lazer e esporte.

O novo parque vai contar com pista de caminhada, parquinho, academia ao ar livre, quadra de vôlei de areia, campo de futebol, pista de bocha, área de convivência com ampla área verde, além de iluminação e toda estrutura de mobiliário urbano como bancos e lixeiras.

Além do complexo esportivo, o bairro também será beneficiado com a colocação de asfalto na rua Quatiguá. “Mais um investimento para que a nossa população tenha uma área de lazer completa, isso é qualidade de vida, sempre pensando também nossas áreas rurais”, afirmou o prefeito Flávio Zan.