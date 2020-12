Evento se estenderá por toda a semana a partir de domingo

No próximo domingo, dia seis, das 14 às 17 horas, a Comunidade Católica Proclamai inicia o MEGA BAZAR DE NATAL, em prol das obras sociais junto aos Bairros Aparecidinho II e III.A iniciativa será realizada no Salão da Capela São Pedro (fotos) na esquina das ruas dos Estudantes e Diamantina, Bairros Jardim São Pedro / Vila Ribeiro.

O evento se estenderá por toda a semana entre os dias sete até 11 de dezembro, somente no período noturno, com sua finalização no sábado seguinte, dia 12, dez às 17 horas.

Com preços a partir de R$ 2,00 em banca, serão ofertados produtos novos, seminovos e usados, como roupas masculinas, femininas, infantis, calçados, tênis, cama, mesa e banho, acessórios em geral, bolsas, bijuterias, artesanatos, doces e variedades.

Em obediência aos protocolos sanitários e para melhor recepção aos visitantes, serão distribuídas senhas e permitida a entrada de até dez pessoas por vez, com máscaras de proteção e uso de álcool em gel.

A Comunidade Proclamai está aceitando doações para o Bazar. Visite e/ou faça sua doação. Garanta o presente de Natal. Mais informações pelo celular 43 99676—8659 com Irmã Estela. “Ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho a toda criatura” (Marcos 16:15).