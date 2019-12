Concluído apartamento modelo do edifício Casa Reserva

Em Santo Antônio da Platina

Exclusivo: Mais uma etapa importante da construção do Casa Reserva Residencial (fotos) foi cumprida com a finalização das obras do apartamento modelo (fotos) possibilitando a todos conhecerem a alta qualidade dos produtos aplicados e o fino padrão de acabamento feito pelos profissionais da Favoreto Construtora.

A unidade que foi finalizada, com todos os detalhes e esmero na sua preparação, resultaram em um produto final que comprovou que a parceria feita entre a Villani Imóveis e a Favoreto Construtora viabilizando um grande empreendimento imobiliário ao Norte Pioneiro foi mais que acertada.

Uma prova disso é que houve a comercialização de unidades que serão apartamentos duplex elevando ainda mais o conceito e o padrão do moderno imóvel.

A Villani Imóveis convida a todos para conhecerem o mais moderno conceito de morar bem em Santo Antonio da Platina em um empreendimento que reúne o conforto, a segurança e a qualidade de vida.

O imóvel fica na avenida Frei Guilherme, perto do Rotary Club.

Foi concluída a concretagem dos pilares para fazer a laje piso do 10°andar (fotos).

Villani Imóveis.- representante exclusivo da Favoreto Construtora

Rua Rui Barbosa, 777

(43) 3534.9900.