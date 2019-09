Concurso de beleza masculina movimenta Wenceslau Braz

Hoje à noite

Acontece em Wenceslau Braz neste sábado, dia 14, a partir das 23 horas, o concurso Top Man Paraná, no Estação Club Bar, organização do promotor de eventos Kito Corrêa.

A noite contará com a presença dos mais belos garotos de Wenceslau Braz, Siqueira Campos, Quatiguá, Santo Antonio da Platina, Jacarezinho, Andirá, Jataizinho, Jaguariaíva, Sengés e Arapoti.

Os candidatos desfilarão em traje de banho e esporte fino, para um seleto grupo de convidados, que irão compor a mesa do júri, sendo eles da área de beleza, moda e entretenimento, de Curitiba e São Paulo.

A mesa julgadora votará em beleza, simpatia e desenvoltura na passarela e os três maiores classificados receberão faixas de Top Man Paraná e Príncipes do Top Man. Os vencedores serão presenteados com cursos livres da Unopar-Polo de Wenceslau Braz, alem de prêmios conquistados no comércio local.

O organizador do evento disse que o desfile proporciona oportunidade profissional na área de modelos, sendo que são adeptos de alimentação regrada e de uma rotina de treinos, alem de prática de esportes. “O concurso não é de medidas, como no de fisioculturismo e sim de beleza, que é o conjunto de aparência física, vida saudável, conduta e carisma. Os jurados terão a difícil tarefa de escolher o mais preparado para receber o título”, afirmou Corrêa.