Concurso literário infantil revela talentos de Jaboti

Crianças terão oportunidade com escritora renomada

A iniciativa, proposta pela escritora Adélia Maria Woellner, faz parte do projeto “RECONTAR” e será realizada em quatro cidades do Paraná,incluindo Jaboti, no Norte Pioneiro, para crianças de 9 a 14 anos, da rede pública de ensino.

As crianças das cidades Quitandinha, Mallet, Piên e Jaboti, participam do Concurso Literário “Recontar a História Cria Novas Aventuras”. O projeto contribui com a formação de novos leitores e, principalmente, com a revelação de novos talentos. O Concurso foi viabilizado por meio de fomento da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, através do PROFICE (Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura), com o patrocínio da COPEL (Companhia Paranaense de Energia).

O vencedor do concurso terá seu texto literário publicado em formato de encarte em conjunto com a obra “A Montanha dos Encantos”, da escritora paranaense. Serão 3.000 exemplares do livro e do encarte distribuídos gratuitamente, de forma estratégica e direcionada.

As crianças, a exemplo da personagem Cenira, poderão trazer à tona, por meio da Literatura, seus pensamentos e sentimentos acerca do mundo “

Para estimular as crianças a se inscrevem, Adélia Woellner ministrará a oficina “Meu Jeito de Escrever”, que terá duração de uma hora e meia e será realizada nas bibliotecas públicas das quatro cidades. As três primeiras já foram contempladas com a iniciativa e, na próxima segunda, dia 24 de junho, é a vez de Jaboti, no norte pioneiro do Paraná, receber a Oficina.

Na ocasião, a escritora irá compartilhar suas experiências na literatura com o público infantil e irá apresentar o processo de criação de sua obra mais recente “A Montanha dos Encantos”. No enredo, a personagem Cenira se aventura na exploração do mundo. A trajetória é repleta de surpresas e conduz a protagonista por espaços até então sequer imaginados.

“Ela percorre caminhos originais, admiráveis, diversos daqueles normalmente trilhados. Parece sonho, mas não é, porque a sua vivência é intensa, impregnada pela emoção de poder observar, com nitidez, formas, cores, atitudes, danças, espaços, músicas e a arte do universo que está conhecendo. Cenira fica impregnada da beleza que a natureza lhe oferece, aceita os desafios, vive e desfruta o encantamento que esses momentos incomuns lhe oferecem. Ela faz de toda essa experiência um grande e valioso aprendizado. É a versatilidade dos acontecimentos que a levam para uma viagem prazerosa. Cenira aceita com gratidão o que a vida lhe oferece a cada instante”, conta Adélia.

O Concurso irá incentivar o público a colocar no papel, literalmente, o aprendizado proporcionado pela oficina. “As crianças, a exemplo da personagem Cenira, poderão trazer à tona, por meio da Literatura, seus pensamentos e sentimentos acerca do mundo. Elas poderão escolher o gênero literário da sua preferência e escolher entre a poesia, o conto, a prosa, a crônica, e o romance para contar suas vivências. Acreditamos que o Concurso poderá suscitar o nascimento de novos escritores”, explica a autora.

A oficina e o Concurso fazem parte do Projeto Recontar. A ação começa no próximo mês de junho e objetiva estimular os participantes a buscarem o prazer da leitura e o gosto pela expressão escrita. Para a realização do Projeto, a escritora Adélia Maria Woellner conta com o suporte dos seguintes profissionais: Heliana Grudzien (ilustradora), Neumar Carta Winter (revisão) e Dnize Castro (coordenação e produção).

FICHA TÉCNICA:

LIVRO: “A Montanha dos Encantos”

AUTORA: Adélia Maria Woellner

ILUSTRAÇÕES: Heliana Grudzien

REVISÃO: Neumar Carta Winter

COORDENAÇÃO, PRODUÇÃO E ELABORAÇÃO: Dnize Castro

ASSESSORIA DE IMPRENSA: Jaqueline Gluck e Giovana Chiquim

Sobre a autora:

A poetisa e prosadora Adélia Maria Woellner, é nascida em Curitiba, no Paraná. Formada em Direito pela UFPR, pertence às seguintes instituições: Academia Paranaense de Letras (Cadeira nº 15), Academia Feminina de Letras do Paraná (Cadeira nº 18), Centro de Letras do Paraná , Academia de Letras José de Alencar (Cadeira nº 8), Centro Paranaense Feminino de Cultura, Academia Paranaense da Poesia (Cadeira nº 26), Academia de Letras e Artes de Pato Branco-PR (Cadeira nº 27), União Brasileira de Trovadores – Seção de Curitiba e Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil.

Obras: Balada do Amor que se Foi, Nhanduti, Poesia Trilógica, Encontro Maior, Avesso Meu…, Poemas Soltos, Infinito em Mim (traduzido para vários idiomas), Poemas para Orar e Meditar, A Literatura e a História do Paraná , Graciette Salmon – A Ciranda da Estrela Sozinha , Sempre Poesia, CD com 52 Poemas 1999 , Poemas para Amar, Para onde vão as Andorinhas…, Férias no Sítio. Poesias, Luzes no Espelho.