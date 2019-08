Condenada dupla que roubou idosos em Ribeirão do Pinhal (vídeo)

Crime revoltou o país

William Silva

Eduardo Lima

No dia 28 de fevereiro deste ano , a Polícia Civil prendeu Willian Aparecido da Silva, 19 anos, e Eduardo Henrique de Lima , 18, autores de um assalto violento contra um casal de idosos, em Ribeirão do Pinhal (vídeo). O crime ocorreu em plena luz do dia, por volta de 10h10m, no centro da cidade e teve repercussão em todo o país.

As duas vítimas têm 80 anos (esposa e marido).Roubaram com violência a quantia de R$ 1.100,00.

A sentença saiu e o juiz Júlio Cézar Vicentini condenou Eduardo a pena de oito anos de reclusão em regime fechado e 40 dias-multa. A pena de multa foi fixada com base na proporcionalidade, considerando o valor do dia-multa como 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos pela ausência de informações concretas sobre a situação financeira do réu.

William vai cumprir nove anos e quatro meses de reclusão em regime fechado e 53 dias-multa.

Os réus, que premeditaram o crime (qualificados nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal) também pagarão as custas processuais.

Aqui o link completo da sentença: file:///C:/Users/NOTE/Downloads/condena%20idoso.pdf