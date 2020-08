Condenado ex-assessor jurídico de Carlópolis por cobrar propina

Um ex-assessor jurídico da prefeitura de Carlópolis foi condenado por improbidade administrativa em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça da comarca.

a ação, em 2015, o então servidor público teria recebido dos proprietários de um loteamento propina de R$ 50 mil para interceder pela liberação do empreendimento.

A sentença determinou a perda do valor recebido, com correção monetária, e o pagamento de multa equivalente a duas vezes o montante recebido ilegalmente. Além disso, a decisão – da qual cabe recurso – proíbe o ex-servidor de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais ou creditícios por dez anos.