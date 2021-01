Ele abandonou Renault/ Logan na rodovia e se evadiu a pé

Um motorista ainda desconhecido (fugiu do local após o acidente) está sendo procurado pelas polícias do Norte Pioneiro. Às 15h20m deste domingo, dia três, ele dirigia um Renault/ Logan (placas de Joaquim Távora) e colidiu no KM 31 da PR-218, no trecho entre Carlópolis.

O condutor (62 anos) do outro carro, um WV/Crossfox (placas de Andirá) se machucou, assim como os passageiros, um menino de 13 anos e uma mulher de 46, todos levados ao Pronto Socorro tavorense.

A Polícia Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência.