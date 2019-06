Conferência de Segurança Alimentar em Ribeirão Claro 

Evento acontecerá no dia próximo 12

A prefeitura e o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, convidam toda a população para a 3ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Ribeirão Claro.

O tema discutido será “COMIDA NO CAMPO E NA CIDADE: O QUE TEMOS E O QUE QUEREMOS?”, com o intuito de informar sobre qualidade do consumo nutricional da população.

A conferência será realizada no dia 12 de junho, às 13 horas, no Salão Nobre da Prefeitura de Ribeirão Claro.