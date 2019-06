Conferência de Segurança Nutricional em Quatiguá

Aprovadas propostas

Quatiguá realizou nesta quinta-feira (13) a sua II Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. O evento teve como tema: “Comida de verdade no campo e na cidade: o que temos e o que queremos?”. O encontro foi realizado no Salão de Festas da Bordignon, contando com representantes do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, Emater, autoridades municipais, produtores da Agricultura Familiar, equipes do PSF, equipe da Dengue e a comunidade civil.

A iniciativa foi promovida pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, com apoio da prefeitura do município, Secretaria de Agricultura e Secretaria de Assistência Social.

Durante o encontro foi realizada uma avaliação da situação do tema no município, analisadas e aprovadas propostas, e eleitos os delegados que participarão da conferência estadual de Segurança Alimentar e Nutricional.

“O objetivo da conferência foi aproximar a sociedade civil e os gestores públicos para discutir políticas públicas relacionadas à uma alimentação saudável”, comentou uma das coordenadoras do evento, Edilene Preti Ferrari, engenheira agrônoma da Emater.

Foram realizadas palestras relacionadas ao tema, com o Chefe Regional da SEAB Fernando Emmanuel Gonçalves Vieira. A conferência discutiu três eixos principais: alimentação como princípio de existir; desafios e possibilidades na construção da política pública; e a geografia da fome e o desperdício de alimentos. “A conferência foi um espaço privilegiado para reflexões e discussões e a oportunidade para a construção conjunta da política de Segurança Alimentar e Nutricional no município”, ressaltou Fernando.

A conferência em Quatiguá, que antecede a etapa estadual, ocorreu quando foram apresentadas recomendações para a formulação e ajustes das políticas voltadas para o tema, como o acesso a alimentos de qualidade, melhoria do abastecimento, sustentabilidade, futuro da agricultura familiar, entre outros.

Participaram da organização: o Secretário de Agricultura, Carlinhos Tramontin, Representantes da Secretaria – Mateus Parmezan e Sueli Gusmão, Secretário da Educação Christian Giovane, Secretária de Assistência Social Lenice Bernardino, Nutricionista Isabella, Engenheira Agrônoma da Emater Edilene e as Assistentes Sociais Marielle e Cristina.