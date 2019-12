Confira atrações musicais de Vegas Pub neste fim de semana

Bom gosto, qualidade, segurança e gente bonita

Nesta sexta-feira,dia 13, som ao vivo das 21 horas até meia-noite no Vegas Pub, no centro de Santo Antônio da Platina.

Maurício Gois (foto) é a atração programada.

No sábado, dia 14, será a vez da banda Donna Loka.

Restaurante, lanchonete, casa de shows, centro de eventos… Vegas Pub comemora em dezembro os primeiros cinco anos de atividades. Para festejar com os milhares de amigas e amigos iniciou diversas promoções ao longo deste mês.

Suco de laranja e mais um saboroso lanche apenas R$ 13,50; cerveja Cacildis somente dez reais e cerveja Petra apenas oito reais.

Vegas Pub: Avenida Oliveira Motta. Telefones (43) 3534-7406 e 99977-9878.