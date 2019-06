Confira como foi festa do Padroeiro em Santo Antônio (vídeo)

Nesta quinta-feira

A Festa do Padroeiro de Santo Antônio da Platina transcorreu de forma tranquila e organizada.

Houve Celebração de Missas na igreja Matriz e no Santuário, comercialização do Tradicional Bolo na frente da igreja. A iguaria tinha 46 metros e 6.620 fatias sendo que em 1.650 havia miniaturas do santo casamenteiro. A organização foi do Movimento Cursilho de Cristandade.

À tarde Missa e inauguração da nova imagem de Santo Antônio , que tem dois metros e 15 centímetros.

O Tiro de Guerra teve participação importante, com os atiradores e o sargento Marcos sendo enaltecidos.

Em seguida queima de fogos de artifício e carreata até a quadra da Matriz para a bênção de Santo Antônio. Na quadra, continuou a festa com milhares de pessoas passando pelo local (Fotos: Rafael Santos Pascom).